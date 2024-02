© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Skeptische Stimmen, dass der wie entfesselte S&P 500 sein Zenit erreicht haben könnte, mehren sich in dieser Woche - nun auch von einem Analysten der Goldmänner.Wenn der US-Aktienmarkt von jetzt an ein wenig fällt, "könnte er sehr stark fallen". Das ist die Ansicht des Taktikspezialisten Scott Rubner von Goldman Sachs. Er warnt davor, dass der "Pain-Trade von jetzt an eher nach unten als nach oben geht". Als Pain-Trade bezeichnen Profis das Szenario, dass Aktienmärkte meist dorthin laufen, wo es einer großen Zahl von Investoren wehtut, weil sie aktuell gegenteilig positioniert sind. Vergangene Woche hat der S&P 500 Index seinen schlimmsten Rückgang seit Monaten erlitten, als der Vorsitzende …