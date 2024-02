Am Freitag hat der DAX zwar ein neues Rekordhoch markiert, doch dies nur knapp und für kurze Zeit. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Mit Siemens wird in dieser Woche ein Indexschwergewicht seine Quartalszahlen präsentieren. Am Montag stehen jedoch eher Adidas, Deutsche Bank, Infineon, Porsche AG, Vonovia und Zalando im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...