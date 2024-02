Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Verlusten vom Freitag vorerst stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0783 US-Dollar gehandelt und damit nicht weit weg vom Kurs am Freitagabend (1,0794). Auch zum Franken hat sich der Euro seit Freitagabend kaum von der Stelle bewegt, wie der aktuelle Stand von 0,9354 zeigt. Der US-Dollar kostet 0,8675 Franken und damit ebenfalls in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Am ...

