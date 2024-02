Amazon hat mit seinen starken Quartalszahlen und seinem optimistischen Ausblick auf das erste Quartal die Anleger hocherfreut. Die Aktie kletterte am Freitag um acht Prozent auf 171,81 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2021. Gewinne mitnehmen? Für Amazon-Gründer Jeff Bezos ist der Fall klar.Bezos will in den kommenden zwölf Monaten bis zu 50 Millionen Amazon-Aktien verkaufen. Stand jetzt wäre dieser Anteil 8,6 Milliarden Dollar wert. Es wäre das erste Mal seit 2021, dass Bezos ...

