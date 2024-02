Die Meta-Aktie ist am Freitag um rund 20 Prozent angesprungen. Neben starken Quartalszahlen hatte das Unternehmen am Donnerstagabend auch bekannt gegeben, dass es erstmals eine Dividende zahlen wird. Der Firmenwert stieg an diesem Tag um etwa 220 Milliarden Dollar an, was im Vergleich mit anderen Sektoren durchaus Fragen aufwirft.

