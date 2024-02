HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Analyst Michael Huttner verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Rückenwind durch den zur Allianz zählenden US-Vermögensverwalter Pimco, der jüngst wieder Zuflüsse verzeichnet haben dürfte. Das Allianz-Papier sei attraktiv bewertet./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008404005