Ein Medienbericht schürt zu Wochenbeginn die Spekulationen um einen Einstieg des Staats bei der Marinesparte von Thyssenkrupp. Am Markt kommt das aber nicht gut an, die Aktie notiert mit einem Minus von rund zwei Prozent am MDAX-Ende. Entsprechende Spekulationen sind allerdings auch nicht neu.Laut Handelsblatt prüft die KfW derzeit im Auftrag der Bundesregierung eine Beteiligung an Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Bis Ende März soll demnach ein Ergebnis vorliegen. Letztlich könnte TKMS sogar ...

