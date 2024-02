Unterföhring (ots) -40 Jahre "Hello Again" - das ist ein Grund zum Feiern! In "Kiwis große Partynacht" am Freitag, 9. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 gratuliert Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel dem Schlagerstar Howard Carpendale zum Jubiläum seines Megahits: "Lieber Howard, danke, danke, danke für diesen Hit!" Der 78-Jährige verrät: "Ich habe meiner damaligen Frau Claudia den Titel vorgespielt. Zu der Zeit hieß er noch 'Alone again', doch meine Claudia meinte: 'Ich finde 'Hello Again' schöner.' Das ist die eigentliche Geschichte dahinter."Stars wie Smudo ("Die Fantastischen Vier") schicken Glückwünsche: "Howard, es sind Karrieren wie deine, die immer wieder zeigen, dass es weiter geht, dass es gut ist und dass es Spaß macht. Von Zirkuspferd zu Zirkuspferd, vielen Dank dafür!" Auch Musikerkollege Sasha schließt sich an: "'Hello Again' ist 40 Jahre alt - wie toll ist das! Ich freu mich ganz doll für dich!"Weitere Gäste in "Kiwis große Partynacht": Christina Stürmer, Vanessa Mai, Nino de Angelo, Silly, Anastacia, PUR, Sasha, voXXclub, Vicky Leandros, Gregor Meyle, Kerstin Ott, Culcha Candela und viele weitere."Kiwis große Partynacht" am Mittwoch, 9. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert werden alle vier Folgen von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment."Pressekontakt:Pressekontakt:Swantje Rollphone: +49 (0) 89 95 07 - 1135email: Swantje.Roll@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5706998