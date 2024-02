Die Stimmung an den Börsen fiel am Freitag recht freundlich aus, doch bei Delivery Hero bekam man davon nicht fiel mit. Dort ging es mit den Aktienkursen im hohen Tempo abwärts. 22,56 Prozent an Verlusten mussten verzeichnet werden und zeitweise wurde bei 16,26 Euro ein frisches Rekordtief verzeichnet. Ausschlaggebend für diese wenig erfreuliche Entwicklungen waren Gerüchte rund um die Tochter Foodpanda.Anzeige:Deren Geschäfte in Südostasien will Delivery Hero (DE000A2E4K43) eigentlich loswerden und damit die eigene Liquidität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...