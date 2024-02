Die Aktie von Delivery Hero erlebt am Montag eine Achterbahnfahrt. Der optimistische Gewinnausblick für das Jahr 2024 ließ die Aktie zunächst an die MDAX-Spitze klettern, mittlerweile notiert sie aber wieder im Minus.Delivery Hero strebt für 2024 ein EBITDA von 725 bis 775 Millionen Euro an, was die Markterwartungen deutlich übertrifft. Für das laufende Jahr 2023 prognostiziert der Konzern einen höheren ...

