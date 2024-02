NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach vorläufigen Zahlen für 2023 und einem Ausblick für 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Resultate und der Ausblick des Essenslieferdienstes lägen etwas über den Erwartungen, was für Zuversicht sorge, nachdem in den vergangenen Tagen die Bilanz im Fokus gestanden habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf die Vorlage der vollständigen Geschäftszahlen Mitte Februar und dabei besonders auf die Verschuldung des Konzerns, nachdem es jüngst Spekulationen über ein mögliches Scheitern des Verkaufs bestimmter Geschäftsaktivitäten in Südostasien gegeben habe./mis/tih



