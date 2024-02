Dreieich (ots) -Online-Girokonto der hessischen Genossenschaftsbank ist und bleibt eines der wenigen Konten ohne GebührenLaut Stiftung Warentest verfügt jeder Bundesbürger im Schnitt über 1,2 Girokonten. Kein Wunder, denn so ein Girokonto ermöglicht vieles: Mit ihm kann Geld ein- und ausgezahlt werden, man kann bargeldlos bezahlen oder Überweisungen beauftragen. Die meisten Banken verlangen Gebühren für dieses Konto. Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG lässt ihr Online-Girokonto weiterhin kostenlos. Das bestätigt auch Stiftung Warentest. "Für uns ist dieses Konto die Grundlage für jegliche Bankgeschäfte. Nach wie vor macht eine Bepreisung für uns deshalb keinen Sinn", bestätigt Stefan Schmidt, Regionalmarktdirektor der VR Bank Dreieich-Offenbach eG.Was das kostenlose Online-Girokonto alles kannDas kostenlose Online-Girokonto der VR Bank Dreieich-Offenbach eG steht für einfaches, digitales Banking:Es ist schnell online oder in einer der Bank-Niederlassungen vor Ort eröffnet. Für die Eröffnung braucht der künftige Kontoinhaber lediglich ein gültiges Legitimationspapier.Neben den klassischen Funktionen wie der Überweisung oder der Bargeldauszahlung stehen noch diverse digitale Möglichkeiten für den Kontoinhaber bereit. Dazu gehört zum Beispiel die Funktion giropay, mit der Geld ganz einfach an Kontakte im Smartphone geschickt werden kann. Mit der VR Banking App ist das Konto in der Hosentasche anschließend einfach immer mit dabei.Kreditkarte ergänzt Angebot"Wer sein Online-Girokonto für die persönlichen Zwecke noch ergänzen möchte, der könnte mit einer Kreditkarte richtig liegen", fügt Schmidt hinzu. Welche Kreditkarte zur aktuellen Situation am besten passt, können Interessenten prüfen unter www.vrbanking.de/kreditkarteDie Bank bietet Interessenten einen Service an, über den schnell und einfach zum kostenlosen Konto gewechselt werden kann. Weitere Informationen bietet die VR Bank Dreieich-Offenbach eG unter www.vrbanking.de/wechselserviceDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5707226