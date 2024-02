© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Hedgefonds haben vom Einbruch der US-Regionalbankaktien in der vergangenen Woche profitiert und bauen ihre Shortpositionen weiter aus, so die US-Bank JPMorgan. Der in New York ansässige Kreditgeber New York Community Bancorp (NYCB) hat in der vergangenen Woche eine neue Verkaufswelle bei regionalen Bankaktien ausgelöst. Zuvor hatte die Regionalbank einen überraschenden Verlust für das vierte Quartal gemeldet, seine Dividende gekürzt und Hunderte von Millionen US-Dollar an Rückstellungen für potenzielle faule Kredite in seinem Gewerbeimmobilienportfolio gebildet. Die Titel der Regionalbank sind in der Folge um über 40 Prozent gecrasht. Ein Index, der mittelgroße Banken abbildet, brach …