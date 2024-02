Heute im gabb: Um 11:57 liegt der ATX mit +0.44 Prozent im Plus bei 3456 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 0.60% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +2.44% auf 29.4 Euro, dahinter AT&S mit +2.12% auf 21.65 Euro und Pierer Mobility mit +1.53% auf 49.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16948 (+0.19%, Ultimo 2023: 16751, 1.17% ytd). - News zu Valneva, Baader- und Wiener Börse-Konferenz, Research zu Bawag, RBI- Nachlese: Magnus Brunner, Christoph Boschan, Kornelia Lindschinger- Unser Robot sagt: Bawag, Marinomed, UBM und weitere Aktien auffällig; Anas Abuzaakouk führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 5. Februar: Extremes zu Polytec- Österreich-Depots: Rückgang im wikifolio- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.86% vs. last ...

Den vollständigen Artikel lesen ...