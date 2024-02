Delivery Hero (DH) geriet unter Druck, nachdem Gerüchte über angeblich gescheiterte Gespräche über den möglichen Verkauf einiger Geschäftsbereiche des Unternehmens in Südostasien aufkamen. In einer Pressemitteilung des Unternehmens stellte DH klar, dass die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf noch nicht abgeschlossen seien. Außerdem veröffentlichte DH vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 23. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die Auswirkungen der Hyperinflation nach der massiven Abwertung des argentinischen Peso im Dezember 2023 beeinträchtigt, entsprach aber dennoch den Prognosen. Das vorläufige bereinigte EBITDA für das GJ23 wurde mit EUR 250 Mio. (ohne nicht-operative Posten) angegeben, was einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge von 1,1% entspricht, die ebenfalls dem Ausblick des Unternehmens entspricht. AlsterResearch passt jedoch die Schätzungen für 2024 an den Ausblick an. Die Analysten senken ihr Kursziel auf EUR 48,00 (alt: EUR 52,00), empfehlen aber weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





