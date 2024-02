Das Sportunternehmen PUMA wird die Ahtlet*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen der Arabischen Republik Ägypten mit Teambekleidung, Schuhen und Accessoires bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 ausstatten. Das wurde mit dem ägyptischen Ministerium für Jugend und Sport und dem Ägyptischen Olympischen Komitee vereinbart.

PUMA wird Ägypten bei den Olympischen Spielen ausrüsten. Im Januar gewann das PUMA-Team Ägypten, das auf diesem Bild zu sehen ist, die Handball-Afrikameisterschaft der Männer zum neunten Mal und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele. (Photo: Business Wire)

PUMA hat viele erfolgreiche Partnerschaften in Ägypten, unter anderem mit den ägyptischen Nationalverbänden im Fußball und im Handball und weiteren Athlet*innen und Vereinen. Im Januar gewann das PUMA-Team Ägypten die Handball-Afrikameisterschaft der Männer zum neunten Mal und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele.

"Für PUMA ist diese Vereinbarung eine großartige Gelegenheit, weiter im Sport in Ägypten zu investieren und unsere Präsenz in diesem Land zu steigern. Ägypten hat eine starke Leidenschaft für den Sport und großes wirtschaftliches Potential. Als Sportunternehmen sind wir begeistert, in beides investieren zu dürfen", sagte Johan Kuhlo, Managing Director EEMEA Distribution.

Als Teil der Vereinbarung wird die ägyptische Delegation während der Olympischen Spiele Textilien, Schuhe und Accessoires von PUMA tragen. Die letzten Spiele in Tokio waren die erfolgreichsten in der Geschichte Ägyptens mit sechs Medaillien.

"Mit PUMA haben wir den perfekten Partner gefunden, der die gleiche Leidenschaft für den Sport in Ägypten hat wie wir. PUMA ist in Ägypten als zuverlässiger Partner unserer Nationalteams im Fußball und im Handball sehr bekannt. Ich bin stolz darauf, dass das Unternehmen unsere olympische Delegation in Paris ausstatten wird", sagte Prof. Dr. Ashraf Sobhy, der ägyptische Minister von Jugend und Sport.

