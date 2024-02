Nahezu unverändert ging der DAX letzte Woche aus dem Rennen, noch immer ist das Allzeithoch in Rufweite. Das Geschehen auf dem Börsenparkett wurde durch eine Vielzahl an Quartalsberichten dominiert. So können wir starke Ausschläge bei Einzelwerten sehen, die Indizes bleiben dennoch nahezu unverändert. DAX nahe Allzeithoch, aber Stimmung neutral Das Anlegersentiment im DAX ist auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...