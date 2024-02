DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Powell-Aussagen bremsen Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich kleine Verluste zum Start in die neue Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine knapp behauptete Eröffnung an. Anleger dürften nach dem kräftigen Anstieg zum Wochenausklang, der die Wall Street auf neue Rekordstände geführt hatte, Gewinne mitnehmen.

Daneben dürften weiter Zinssenkungsfantasien ausgepreist werden, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell entsprechenden Hoffnungen erneut einen Dämpfer verpasst hat. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, das am Wochenende ausgestrahlt wurde, hatte Powell signalisiert, dass die Federal Reserve es nicht eilig habe, die Zinsen zu senken. Eine erste Zinssenkung schon im März ist nach Einschätzung von Marktbeobachtern damit vom Tisch.

Powell-Aussagen ziehen Renditen weiter nach oben

In Reaktion auf die Powell-Aussagen ziehen die Renditen der US-Anleihen am Montag noch etwas an. Sie hatten schon am Freitag in Reaktion auf überraschend starke Arbeitsmarktdaten kräftig zugelegt.

Im Gefolge der Anleiherenditen wertet der Dollar weiter auf. Der Dollarindex klettert um 0,4 Prozent. Der Euro fällt auf rund 1,0750 Dollar.

Der festere Dollar lastet derweil auf den Preisen für Öl und Gold. Die jüngste Entwicklung der Krise im Roten Meer mildert dabei den Verkaufsdruck auf den Ölpreis. Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben nach eigenen Angaben dutzende Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen beschossen. Sie reagierten damit auf die andauernden Angriffe der Huthi auf die Schifffahrt im Roten Meer.

Konjunkturseitig stehen am Montag Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von ISM und S&P Global auf der Agenda.

Caterpillar überzeugt mit überraschend starkem Gewinnwachstum

Die Bilanzsaison geht in eine neue Runde mit Quartalsausweisen von Caterpillar und McDonald's. Bei Caterpillar (vorbörslich +4,4%) honorieren die Anleger einen überraschend deutlichen Gewinnanstieg im vierten Quartal. McDonald's sinken dagegen um 0,7 Prozent. Auch die Schnellrestaurantkette hat den Gewinn stärker gesteigert als angenommen. Allerdings hemmt der Krieg in Nahost nach Unternehmensangaben das Wachstum, so das der Umsatz flächenbereinigt weniger stark stieg als erwartet.

Besser als erwartet hat der Fleischproduzent und -verarbeiter Tyson Foods in seinem ersten Geschäftsquartal abgeschnitten. Die Aktie verbessert sich um 4,8 Prozent.

Mit einem Plus von 11 Prozent reagieren die Aktien von Catalent auf die Übernahme durch die Novo Noldings, die Muttergesellschaft des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk.

Nvidia (+3,2%) steuern auf ein neues Rekordhoch zu. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie auf 800 von 625 Dollar erhöht und diese auf die Conviction Buy List genommen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,44 +7,9 4,36 2,1 5 Jahre 4,08 +8,9 3,99 7,5 7 Jahre 4,10 +9,9 4,01 13,4 10 Jahre 4,11 +9,3 4,02 23,4 30 Jahre 4,30 +7,8 4,22 33,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:50 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0747 -0,3% 1,0777 1,0792 -2,7% EUR/JPY 159,71 -0,3% 159,95 160,08 +2,6% EUR/CHF 0,9347 -0,0% 0,9355 0,9352 +0,7% EUR/GBP 0,8559 +0,2% 0,8542 0,8538 -1,3% USD/JPY 148,60 +0,1% 148,42 148,33 +5,5% GBP/USD 1,2556 -0,6% 1,2616 1,2640 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2207 +0,0% 7,2147 7,2159 +1,4% Bitcoin BTC/USD 43.209,59 +1,5% 43.082,87 43.281,86 -0,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,05 72,28 -0,3% -0,23 -0,2% Brent/ICE 77,30 77,33 -0,0% -0,03 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,44 29,50 -3,6% -1,06 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.021,49 2.039,87 -0,9% -18,38 -2,0% Silber (Spot) 22,37 22,69 -1,4% -0,32 -5,9% Platin (Spot) 901,08 897,00 +0,5% +4,08 -9,2% Kupfer-Future 3,80 3,82 -0,6% -0,02 -2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

