FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy haben ihre Gewinne am Montagnachmittag nach Eckdaten für 2023 etwas ausgebaut. Die Papiere führten zuletzt den Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von 6,83 Prozent auf 18,78 Euro an. Wie das Unternehmen überraschend mitteilte, übertraf es im abgelaufenen Jahr mit Umsatz und bereinigtem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen die eigenen Prognosen. Auch die mittleren Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten übertraf der Konzern etwas.

Mit dem Kursanstieg testen die Aktien das obere Ende des seit Dezember laufenden Abwärtstrends, dessen oberes Ende verläuft bei etwa 19 Euro. Auf dem Weg zu einem wieder positiven Trend wurde mit der 21-Tage-Linie ein erster Widerstand nun überwunden. Dieser kurzfristige Trendindiktor verläuft aktuell bei 18,40 Euro./mis/men