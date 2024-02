DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q 08:00 SE/Vattenfall AB, vorläufiges Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q 13:15 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Bundesverbraucherschutzministerin Lemke, Pk zum Safer Internet Day, Berlin *** 14:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q *** 15:00 EZB, Zweimonatsbericht PEPP und Monatsbericht APP *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.