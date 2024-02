Nach den bescheidenen IPO-Jahren 2022 und 2023 kommt mit dem freundlichen Börsenumfeld neuer Schwung in den Markt. Heute hat Panzer-Getriebe-Bauer Renk einen neuen Anlauf aufs Parkett angekündigt. Auch die Parfümerie-Kette Douglas startet demnächst. Und in den USA steht ein richtig großer Börsengang bevor. Der IPO-Markt kommt in Schwung. Seit dem starken IPO-Jahr 2021, als weltweit die Rekordsumme von 608 Milliarden Dollar aus Börsengängen erlöst wurde, hatte sich der Markt massiv abgekühlt. Im ...

