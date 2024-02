© Foto: Christoph Schmidt/dpa



Die Umsätze beim Burger-Riesen wachsen nicht mehr so stark wie zuvor. Das liegt unter anderem am Krieg in Nahost. Die Aktie verliert vorbörslich.Während McDonald's in vielen Bereichen solide Ergebnisse präsentierte, hinterlassen die Unruhen im Nahen Osten deutliche Spuren in den Geschäftszahlen der Region. Die Aktie des Unternehmens verzeichnet im vorbörslichen Handel einen leichten Rückgang. Im Detail übertraf McDonald's mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,95 US-Dollar die Erwartungen der Analysten, die von einem Gewinn von 2,82 US-Dollar ausgegangen waren. Allerdings blieb der Umsatz mit 6,41 Milliarden US-Dollar leicht hinter den Prognosen von 6,45 Milliarden US-Dollar …