TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Januar überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 2,9 Punkte auf 53,4 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt jetzt noch deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Auch wichtige Unterindikatoren legten zu. So sind die Werte für bezahlte Preise und neue Aufträge merklich gestiegen. Der Beschäftigungsindikator stieg wieder über die Expansionsgrenze von 50 Punkten. "Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass die Geschäftslage stabil ist", kommentierte Anthony Nieves vom ISM. "Sie sind aufgrund der möglichen Auswirkungen von Zinssenkungen optimistisch." Die Unternehmen blieben jedoch wegen der Inflation und des Kostendrucks vorsichtig. /jsl/bgf/stk