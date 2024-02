Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



EBITDA-Jahresziel trotz Verfehlung der Top Line Guidance erreicht

Die CLIQ Digital AG hat vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen vorgelegt, die in Summe leicht unter unseren Erwartungen ausfielen, allerdings nach wie vor eine attraktive Cashflow-Entwicklung skizzieren. Wenngleich die Umsatzprognose, die bereits im 9M-Earnings Call nicht explizit bestätigt wurde, nach vorläufigen Zahlen knapp verfehlt wurde, liegt das EBITDA voraussichtlich im Rahmen der Guidance.

Anhaltend gemischtes Bild in den verschiedenen Regionen in Q4 - Europa verbleibt herausfordernd: Auf Gesamtjahressicht hat das Unternehmen vorläufige Konzernerlöse i.H.v. etwa 326 Mio. EUR berichtet (+18% yoy), was für das vierte Quartal ein lediglich marginales Wachstum von 1,6% yoy auf 84,1 Mio. EUR impliziert. Wie der Meldung zu entnehmen war, liegt dies insbesondere in der schwachen Entwicklung der europäischen Aktivitäten begründet, die im vierten Quartal erneut einen Rückgang hinnehmen mussten. Zwar konnten die positive Entwicklung in Nordamerika und dem noch jungen Geschäft in Lateinamerika die Herausforderungen in Europa ausgleichen, dennoch kann das Q4 bei Weitem nicht an die vorherigen Zuwachsraten anknüpfen.



EBITDA-Ziel dennoch erreicht: Trotz der leichten Umsatzdelle ist es CLIQ gelungen, die zu Beginn des Jahres avisierte EBITDA-Größe von min. 50 Mio. EUR gemäß der vorläufigen Berichterstattung zu erreichen (50,3 Mio. EUR). Dennoch konnte sich das Unternehmen dem Kostendruck nicht entziehen, da die Kundenakquisitionskosten stärker zulegten als die Top Line (+21% yoy auf 135 Mio. EUR). Nachdem die Gruppe hinsichtlich der EBITDA-Marge nach 9M leicht über dem Vorjahr lag, ist der Rückgang auf das Q4 zurückzuführen. So lag die EBITDA-Marge mit rd. 14% im umsatzstärksten Quartal spürbar unter dem Vorjahr (etwa -1,4PP), was die Reduzierung auf Gesamtjahressicht zur Folge hatte (15,4% vs. 15,8% in 2022).



2023 im Zeichen der Cashflow-Stärke: Getreu dem von CLIQ vielzitierten Credo 'cash is king' erzielte das Unternehmen einen starken FCF von 18,6 Mio. EUR, was eine erneut attraktive Dividendenzahlung von etwa 2,00 EUR je Aktie (MONe) ermöglicht (Dividendenrendite: 8,8%).



Ausblick für 2024 noch ausstehend: Anders als in den vergangenen zwei Jahren, hat sich das Management im Rahmen der vorläufigen Zahlen noch nicht zu einem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 geäußert. Nachdem schon das Q3 in den Wachstumsraten unter den Erwartungen ausfiel und das Q4 nun nahezu auf dem Vorjahresniveau lag, warten wir gespannt auf die Verkündung des Ausblicks für 2024.Jedenfalls rechnen wir damit, dass das Management die Mittelfrist-Guidance (500 Mio. EUR bis Ende 2025) revidieren dürfte.



Fazit: Der Guidance für 2024 dürfte u.E. eine wesentliche Bedeutung zukommen, da sich der Erfolg der kommunizierten Wachstumstreiber (u.a. neue Marketing Channel wie z.B. Video) erst beweisen muss und daher derzeit nicht visibel ist, ob die Seitwärtsbewegung im Q4-Umsatz einen Wendepunkt in der Equity Story darstellt. Sofern der Fokus auf den Erhalt der Profitabilität bestehen bleibt, womit die geringen Wachstumsraten in H2/23 gerechtfertigt wurden, dürften unsere aktuellen Top Line-Prognosen ggf. zu ambitioniert sein. Insgesamt zeichnen die vorläufigen 2023-Zahlenein gemischtes Bild. Wir behalten vorerst unsere Empfehlung sowie das Kursziel bei.







