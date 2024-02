EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende/Aktienrückkauf

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf schlägt Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 vor und kündigt Aktienrückkaufprogramm an



Beiersdorf schlägt Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 vor und kündigt Aktienrückkaufprogramm an Vorstand und Aufsichtsrat der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, haben heute beschlossen, der am 18. April 2024 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen und für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. In vorherigen Geschäftsjahren hatte die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet. Gleichzeitig hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 500 Mio. Euro zurückzuerwerben. Das Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich im Mai 2024 beginnen und bis Jahresende 2024 abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkaufprogramm wird die Gesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms bekanntgeben. Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien werden in einem Umfang eingezogen, wie dies zur Durchführung des Aktienrückkaufprogramms erforderlich ist. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2023 erfolgt am 29. Februar 2024. Kontakt:

Dr. Jens Geißler

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (40) 4909 5000

Fax: +49 (40) 4909 18 5000



Anke Schmidt

Vice President Corporate Communications

Tel.: +49 (40) 4909 2001

Fax: +49 (40) 4909 2516



