Nicht DOGE oder BONK: Diese 4 Meme-Coins sollte jeder Krypto-Anleger im Auge behalten

Bereits seit über einem Jahrzehnt gehören Meme-Coins zum Krypto-Markt und sind schon lange nicht mehr von der allgemeinen Krypto-Landschaft wegzudenken. Selbst Dogecoin (DOGE) ist mittlerweile wesentlich mehr als nur eine humoristische digitale Währung, die sich auf ein virales Hunde-Meme bezieht. Stattdessen gehört der Meme-Token mit einer Marktkapitalisierung von aktuell über 11,4 Milliarden US-Dollar zu den größten Kryptowährungen der Welt.

Die Gründe dafür, dass Meme-Coins heutzutage selbst bei seriösen Krypto-Händlern und -Experten einen wichtigen Bestandteil des Portfolios darstellen, ist auf viele Gründe zurückzuführen: Dank der hohen Volatilität können Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB) oder Dogecoin schnelle und vor allem hohe Gewinne ermöglichen, gleichzeitig bergen sie aber auch ein erhöhtes Risiko für jeden Anleger. Trotzdem sind Meme-Coins derzeit so stark am Trenden wie schon lange nicht mehr. Doch welche Kryptowährungen mit Meme-Charakter sind denn tatsächlich einen Blick wert?

#1 - Sponge V2 (SPONGEV2)

Nur wenige Meme-Coins konnten jemals das schaffen, was der erste Sponge-Token im Jahr 2023 vollführte: Nach einem äußerst erfolgreichen Presale konnte die Meme-Währung einen Wertanstieg von über 10.000 % erreichen - also eine 100-fache Wertsteigerung. Dies alleine ist Grund genug für eine Vielzahl an Anleger, bereits jetzt am Presale des neuen Sponge V2 ($SPONGEV2) teilzunehmen.

Doch möchte Sponge V2 nicht nur eine einfache Neuauflage des ersten Sponge-Tokens darstellen. Stattdessen soll der "kleine Bruder" des populären Meme-Coins mit einigen praktischen Neuerungen überzeugen. Angefangen damit, dass der $SPONGEV2-Token in einem Web3-Videospiel genutzt werden kann, das einen starken Fokus auf Play-To-Earn (P2E) legen wird. Dieses Web3-Game befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und soll dann zum offiziellen Launch von Sponge V2 auf den Markt gebracht werden.

Darüber hinaus haben die Entwickler hinter dem Krypto-Projekt einen speziellen Stake-To-Bridge-Algorithmus erarbeitet. Dieser ermöglicht es aktuellen Sponge-Inhabern, die eigenen $SPONGE-Token im Staking-Pool anzulegen und dafür mit einer Rate von über 200 % Rendite die ersten $SPONGEV2-Coins zu erhalten.

Der Presale-Experte Michael Wrubel hat sich das neue Sponge V2 Projekt einmal genauer angeschaut und verrät in seinem YouTube-Video (siehe oben), welche Vorteile der Meme-Coin tatsächlich mit sich bringt. Außerdem geht er näher auf die Frage ein, ob auch $SPONGEV2 eine 100-fache Preissteigerung erleben wird.

#2 - Meme Kombat (MK)

Ähnlich wie auch Sponge V2 setzt auch Meme Kombat ($MK) auf den modernen Web3-Gaming-Trend. So wird in diesem Krypto-Projekt ein neues Videospiel entwickelt, das sich allerdings stark von der Konkurrenz abheben möchte. So kombiniert das Konzept hinter Meme Kombat die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) mit der modernen Blockchain-Technologie sowie vielen verschiedenen Meme-Charakteren.

Statt eines reinen Play-To-Earn-Spiels handelt es sich bei Meme Kombat zudem um eine Battle Arena, in der die verschiedenen Meme-Kämpfer - die den meisten Internetnutzern und gerade Mitgliedern der Krypto-Gemeinschaft bekannt sein dürften - gegeneinander in spannenden Duellen gegeneinander antreten.

Das Meme Kombat Projekt befindet sich aktuell noch im Vorverkauf, doch konnten bereits über 8 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt werden. Der Krypto-Influencer und Presale-Analyst "Jacob Crypto Bury" hat den $MK-Token sogar in seine Auflistung der besten Meme-Coins mit 100x-Potenzial für 2024 aufgenommen:

Frühzeitige Investoren, die noch im Presale in Meme Kombat investieren, dürfen sich außerdem über eine außerordentlich hohe jährliche prozentuale Rendite (APY) freuen. Diese liegt derzeit bei 114 % und kann sich damit merklich von ähnlichen Projekten abheben. Wer zudem weitere Informationen zu Meme Kombat sucht, der findet im offiziellen Whitepaper viele Details zur Roadmap, dem Web3-Videospiel oder den Tokenomics.

#3 Shiba Inu ($SHIB)

Wohl kaum ein Krypto-Anleger hat noch nicht von Shiba Inu ($SHIB) gehört. Der zweitgrößte Meme-Coin der Welt (nach Marktkapitalisierung) hat in der Vergangenheit durch seine hohe Volatilität bereits eine Vielzahl an Krypto-Investoren äußerst glücklich machen können. Doch welche Fakten sprechen dafür, dass der $SHIB-Token auch in Zukunft weiter wachsen und gedeihen kann?

Allen voran zeigt der Shiba Inu Chart der letzten Woche, dass der $SHIB-Token ein leichtes Plus von 0,40 % zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels erfahren hat. Während viele Meme-Coins in den letzten Wochen Schwäche gezeigt haben, konnte sich der Verlust von Shiba Inu in Grenzen halten.

Der Shiba Inu (SHIB) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Darüber hinaus wurden in den letzten Monaten eine Vielzahl an wichtigen Fortschritten im Shiba Inu Ökosystem erzielt. Dazu gehört zum Beispiel die Veröffentlichung der Layer-2-Lösung Shibarium, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten nun die Krypto-Welt überzeugen konnte. Auch der Shib Name Service (SNS) oder das wöchentliche Magazin mit Neuigkeiten rund um Shiba Inu sind Faktoren, die für eine höhere Akzeptanz bei den Krypto-Anlegern gesorgt haben.

Außerdem wurde erst kürzlich verraten, dass alle geplanten Updates für das SHIB-Ökosystem bereits bis Ende des Jahres 2024 implementiert werden sollen. All diese Faktoren zeigen, dass Shiba Inu noch lange nicht am Ende angekommen ist und in den kommenden Wochen und Monaten als Meme-Coin starke Kursgewinne verzeichnen könnte.

#4 - Der Pepe Coin ($PEPE)

Noch immer ist der Pepe Coin ($PEPE) einer der bekanntesten Meme-Coins auf dem Krypto-Markt. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Marktkapitalisierung des Meme-Tokens weiter am Steigen ist und mittlerweile bei über 405 Millionen US-Dollar liegt. Darüber hinaus wird der Pepe Coin vor allem für seine hohe Volatilität von risikofreudigen Anlegern geschätzt.

Der Pepe Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

So musste der $PEPE-Token zwar in den letzten 30 Tagen ein Minus von 20,33 % verzeichnen, konnte allerdings dafür heute mit einem Plus von 6,44 % überzeugen (siehe Chart oben). Dies alleine zeigt, dass risikofreudige Investoren durchaus die Chance auf hohe Gewinne haben, sich jedoch auch dem größeren Risiko bewusst sein sollten.

Trotzdem ist der Pepe Coin auch weiterhin ein interessantes Objekt für einige Krypto-Anleger, der durchaus mit Potenzial lockt. Es ist also ratsam, einen Blick auf den aktuellen Pepe Kurs zu werfen und genau zu überlegen, welche aktuellen Neuigkeiten rund um den Meme-Coin derzeit das Geschehen und den Preis beeinflussen.

