HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat nach jahrelang stabilen Dividenden die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöht. Für das Geschäftsjahr 2023 werde eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, teilte der Konzern am Montag in Hamburg mit. Seit 2012 wurden 0,70 Euro gezahlt, wie aus Angaben auf der Beiersdorf-Homepage hervorgeht.

Zudem will Beiersdorf eigene Aktien zurückkaufen. Es sei ein Umfang von bis zu 500 Millionen Euro geplant. Das Aktienrückkaufprogramm solle voraussichtlich im Mai beginnen und bis Jahresende 2024 abgeschlossen werden, hieß es weiter. Von Beiersdorf gehaltene eigene Aktien werden den Angaben zufolge in einem Umfang eingezogen, wie dies zur Durchführung des Aktienrückkaufprogramms erforderlich ist. Die Aktie reagierte am späten Nachmittag positiv auf die Nachrichten./stk/jha/