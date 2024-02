Dieser Coin könnte Ethereum 2024 überholen

Es sind bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Wenn es nach der Meinung der meisten Experten geht, könnte der Bullrun des Vorjahres erst der Anfang gewesen sein. Für heuer und 2025 wird - bedingt durch das Bitcoin-Halving und die Spot ETFs in den USA - eine noch nie dagewesene Rallye erwartet. Dabei soll der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung je nach Prognose auf 200.000 bis 500.000 Dollar steigen. Das bedeutet natürlich, dass auch bei Ethereum wieder hohe Gewinne erwartet werden können. Vor allem, da es im Mai auch zu Ethereum ETFs kommen könnte, könnte ETH Bitcoin heuer outperformen. Dennoch gibt es natürlich auch zahlreiche Altcoins, die noch deutlich besser performen werden. Im Bullrun sind Renditen von tausenden Prozent bei Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung keine Seltenheit.

Goldene Zeiten für Ethereum?

Wer sich den Kursverlauf von Bitcoin in den letzten Monaten anschaut, stellt schnell fest, dass die große Rallye nicht nach der ETF-Einführung begonnen hat, sondern in der Zeit davor, als viel darüber spekuliert wurde, dass die börsengehandelten Fonds bald Realität werden. Dieses Zeitfenster tut sich gerade bei Ethereum auf. In den 3 Monaten vor der SEC-Entscheidung ist es bei Bitcoin zu einer Rallye von 28.000 Dollar auf 47.000 Dollar gekommen, nach der ETF-Einführung sogar mehr als 48.000 Dollar. Bei Ethereum ist die Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde im Mai fällig, weshalb hier ebenfalls bald die Euphorie der Anleger Überhand nehmen dürfte.

The final deadline for the Spot Ethereum ETF is in 109 days! pic.twitter.com/9E3MSl2jzE - Mister Crypto (@misterrcrypto) February 4, 2024

Außerdem steht das Dencun Upgrade bei Ethereum bevor, das dafür sorgen soll, dass die Blockchain, die inzwischen in die Jahre gekommen ist, skalierbarer wird. Neben einer höheren Transaktionsrate sollen auch die Gebühren dadurch niedriger werden, wodurch die bisher größten Schwachstellen von Ethereum beseitigt werden könnten.

In Bezug auf die ETFs ist zwar noch unklar, ob diese von der SEC auch genehmigt werden, sollte es dazu kommen, könnte Ethereum aber vielleicht sogar noch mehr institutionelle Anleger anziehen als Bitcoin, da einige ihr ESG Rating vielleicht nicht mit einem Investment in eine Kryptowährungen, die einen so hohen Energiebedarf hat und bei der die Auswirkungen auf das Klima unklar sind, aufs Spiel setzen wollen.

Ethereum könnte eine Alternative für die Unternehmen sein, die auf Nachhaltigkeit setzen, da der Energiebedarf bei ETH deutlich geringer ist, weshalb es fürs Klima keine nennenswerten Auswirkungen gibt. Inzwischen ist das auch keine Ausnahme mehr und viele Krypto-Projekte zielen sogar aktiv darauf ab, den Klimaschutz voranzutreiben. Ein weiteres Beispiel dafür ist der $TUK-Token, der Ethereum deshalb in diesem Jahr vielleicht sogar in Bezug auf die Rendite abhängen könnte.

$TUK vereint Klimaschutz mit hohen potenziellen Gewinnen

Mit dem Launch von eTukTuk ($TUK) wird ein innovatives Vorhaben in den Fokus gerückt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, dort bessere Umweltbedingungen zu schaffen, wo es dringender nötig ist als hierzulande. In vielen Entwicklungsländern steht die Problematik im Vordergrund, dass traditionelle TukTuks, die in Massen betrieben werden, signifikant zur Umweltverschmutzung beitragen, indem sie im Vergleich zu einem modernen PKW deutlich mehr CO2 ausstoßen. eTukTuk beabsichtigt, durch den Einsatz elektrischer TukTuks und den Aufbau einer dazugehörigen Infrastruktur für Ladestationen eine Verbesserung herbeizuführen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Implementierung des $TUK-Tokens als Zahlungsmittel, wodurch selbst Personen ohne traditionelles Bankkonto Zugang zu den Ladestationen erhalten.

(eTukTuk-Beschreibung - Quelle: eTukTuk-Website)

Die Umstellung aller TukTuks auf Elektroantriebe ist ein langfristiges Unterfangen, das nicht unmittelbar realisiert werden kann, doch das Interesse der Investoren an dem zukunftsorientierten Projekt ist schon jetzt unverkennbar. Das Engagement der Anleger begründet sich in der Erwartung, dass eTukTuk maßgeblich zur Verbesserung der Umweltstandards in den Zielregionen beitragen wird. Außerdem ist die Entwicklung einer App geplant, die auch Besitzern konventioneller TukTuks ermöglichen soll, ihre Fahrzeuge effizienter zu nutzen und dadurch den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Im Zentrum des eTukTuk-Ökosystems steht der $TUK-Token, der aktuell noch im Presale erhältlich ist und somit Investoren die Gelegenheit bietet, frühzeitig Teil eines Projekts mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch und großem Zukunftspotenzial zu werden. Schon während des Vorverkaufs wird der $TUK-Preis dabei mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen einbringt.

($TUK Presale - Quelle: eTukTuk-Website)

Investoren haben bisher fast 800.000 Dollar in $TUK-Token investiert, was ein deutliches Zeichen für das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Projekts darstellt. Experten prognostizieren, dass der Wert des $TUK-Tokens, ausgehend vom aktuellen niedrigen Vorverkaufspreis, mit der Inbetriebnahme der ersten Ladestationen und der Akzeptanz des Tokens als Zahlungsmittel deutlich ansteigen könnte. Da $TUK beim Start noch eine viel niedrigere Marktkapitalisierung als Ethereum hat, kann der Kurs auch innerhalb kürzerer Zeit um ein Vielfaches steigen. Coins, die nach einem erfolgreichen ICO (Initial Coin Offering) beim Handelsstart eine Kursexplosion von weit mehr als 1.000 % hinlegen, sind inzwischen keine Seltenheit mehr.

