Future Ventures wird nach neuen Möglichkeiten suchen, Produkte für alle Generationen herzustellen.

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat heute einen neuen Unternehmensbereich vorgestellt: Future Ventures. Dieser Bereich wird sich auf Möglichkeiten und neue Wege für Belkin richten, kreative Lösungen für die moderne Gesellschaft zu untersuchen, etwa Content Creation, Spatial Computing, künstliche Intelligenz und Robotertechnik. Die ersten zwei Produkte aus dieser neuen Produktlinie sind der Auto-Tracking-Ständer Pro, der bereits Anfang des Jahres auf der CES 2024 vorgestellt wurde, sowie ein neuer Batteriehalter für Apple Vision Pro.

Future Ventures wird aus vorausdenkenden Entwicklern, Technikern und Produktmanagern bestehen, die an Belkins Hauptsitz in El Segundo in Kalifornien sowie an anderen Standorten auf der ganzen Welt tätig sein werden. Belkins jahrelange Erfahrung in der Herstellung von erstklassigem anwenderorientiertem Zubehör für Computer-, Peripherie- und Mobilgeräte ist die Grundlage dieses neuen Unternehmensbereichs und bietet der Firma die Möglichkeit, sich gut für neue Produkte und Kategorien der nächsten Generation zu positionieren.

"Belkin hat bereits mehr als 40 Jahre Innovationen geliefert. Deshalb war Future Ventures ein klarer nächster Schritt in unserer Planung, weiterhin neue Ideen auf den Markt zu bringen," so Steve Malony, CEO von Belkin. "Wir wissen, dass gute Ideen überall entstehen können. Deshalb versuchen wir auch überall, neue Kategorien und Produkte zu untersuchen, von deren Potential wir überzeugt sind. Mit Future Ventures können wir neue Märkte erschließen, in denen Belkin bisher noch nicht präsent war. Wir hatten auf der CES 2024 mit unserem neuen Auto-Tracking-Ständer bereits großen Erfolg, aber dies ist nur der Anfang von dem, was dieser neue Unternehmensbereich möglich machen wird."

Der Auto-Tracking-Ständer Pro

Der Auto-Tracking-Ständer Pro ist das erste Zubehör auf der Welt, das von Apple als Works with DockKit zertifiziert wurde. Es eignet sich für Kameraaufnahmen von Content-Creatoren, Filmemachern, Lehrenden, virtuellen Präsentatoren, Entwicklern von sozialen Apps usw. Die automatische Tracking-Technologie von DockKit wird zum Folgen von Personen in Bewegung genutzt und ermöglicht Drehungen von 360 Grad sowie Schwenkungen von 90 Grad. Der Auto-Tracking-Ständer Pro ist nachhaltiger hergestellt, da mindestens 75 PCR-Materialien verwendet werden. Er wird zudem in plastikfreier Verpackung geliefert, was in Einklang mit Belkins Engagement steht, Möglichkeiten zu finden, Produkte verantwortungsvoller herzustellen.

Der Auto-Tracking Ständer Pro kann für 179,99 USD auf der US-amerikanischen Website belkin.com bestellt werden. Er ist bald weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Das Medienkit kann HIER heruntergeladen werden.

Batteriehalter für Apple Vision Pro

Der Batteriehalter wurde entwickelt, um die Apple Vision Pro Batterie bequem zu befestigen und die Hände freizuhalten. Er bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, die Batterie mit einem Clip an einem Gürtel oder an einer Hose anzubringen. Mithilfe des Körperbands lässt sich die Batterie auch ohne Clip sicher befestigen, um Apple Vision Pro zu nutzen.

Der Batteriehalter ist jetzt für 49,95 USD auf apple.com erhältlich. Das Medienkit kann HIER heruntergeladen werden.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

