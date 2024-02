HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Ampel:

"Immerhin: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eint die Erkenntnis, dass die deutschen Unternehmenssteuern international nicht wettbewerbsfähig sind. In einer Regierung, in der Vertrauen herrscht, hätten die beiden gemeinsam einen Plan ersonnen. Aber vertraulich arbeiten können sie nicht. Die Sorge ist zu groß, dass eine Seite etwas durchsticht und damit die Pläne des jeweils anderen vereitelt - wie beim Heizungsgesetz. Und jetzt stecken Habeck und Lindner in der nächsten Runde des politischen Schattenboxens. Das hilft niemandem."/DP/jha