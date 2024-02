ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu hohen Parkgebühren für SUV in Paris:

"Natürlich ist es sinnvoll, den Raum in Städten anders aufzuteilen. Die Mobilität der Menschen verändert sich. Es gibt mehr Räder, E-Tretroller, digitale Sammeltaxis. Doch es bringt wenig, an einer Stellschraube zu drehen und dabei eine Gruppe von Menschen zu diskriminieren. Es braucht ein ganzheitliches Konzept. Dazu gehört, Wohnungsbau, Verkehrsplanung in der Stadt und dem Umland zusammenzudenken und nicht Auto- und Radfahrer, Stadt- und Landbewohner gegeneinander auszuspielen."/DP/jha