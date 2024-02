DJ UBS verzeichnet Verlust im 4. Quartal

ZÜRICH (Dow Jones)--Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse und Verluste aus der Beteiligung am Börsenbetreiber Six haben der UBS auch im vierten Quartal einen Verlust beschert. Wie die Schweizer Bank mitteilte, liegt der Nettofehlbetrag in den drei Monaten bei 279 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch 1,65 Milliarden Dollar verdient. Die Einnahmen stiegen auf 10,86 Milliarden von 8,03 Milliarden Dollar.

Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 285 Millionen und Einnahmen von 11,04 Milliarden Dollar gerechnet.

Der operative Vorsteuerverlust betrug 751 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 1,94 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Kosten kletterten im Zuge der Übernahme der Credit Suisse spürbar auf 11,47 Milliarden Dollar verglichen mit 6,09 Milliarden im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr soll die Dividende um 27 Prozent auf 0,70 Dollar je Aktie erhöht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2024 01:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.