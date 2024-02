Der DAX hat sich zu Wochenbeginn kaum verändert gezeigt. Letztendlich ging er mit 0,1 Prozent im Minus aus dem Handel bei 16.904,06 Zählern. Am Dienstag könnte er sich wieder etwas stärker an die 17.000er-Hürde annähern. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 16.941 Zählern. Allerdings fehlt derzeit der Schwung, nachdem die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen zuletzt einen Dämpfer erhalten hat.Am deutschen Markt dürfte heute erneut die Aktie von Morphosys im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...