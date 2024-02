DJ Aurubis erwartet weiter hohe Nachfrage und bekräftigt Prognose 2023/24

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2023/24 zwar weniger verdient als vor Jahresfrist, sich mit der Entwicklung aber dennoch zufrieden gezeigt und seine Prognose bekräftigt. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, verringerte sich das operative Ergebnis vor Steuern auf 111 Millionen von 125 Millionen Euro im Vorjahresvergleichszeitraum. Getrieben wurde das Ergebnis durch höhere Schmelz- und Raffinierlöhne, Kathodenprämie sowie gute Nachfrage nach Gießwalzdraht

Im Segment Multimetal Recycling erreichte Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 29 (Vorjahr: 35) Millionen Euro, und im Segment Custom Smelting & Products 107 (108) Millionen Euro.

Das Konzernergebnis fiel mit 89 Millionen Euro um 10 Millionen niedriger aus. Die Umsatzerlöse gingen um 5 Prozent auf 3,896 Milliarden Euro zurück.

"Aurubis liefert auch in herausfordernden Zeiten starke Ergebnisse", sagte Aurubis-Vorstandsvorsitzender Roland Harings. "Mit diesem Rückenwind werden wir in diesem Kalenderjahr, wie geplant, die ersten strategischen Projekte in Betrieb nehmen. Unser Wachstumskurs wird somit erste operative Ergebnisse liefern - er nimmt sicht- und messbar Gestalt an."

Aurubis erwartet eine weiterhin hohe Nachfrage nach Kupferprodukten und den vom Unternehmen produzierten Metallen. Im laufenden Geschäftsjahr per Ende September plant Aurubis daher unverändert mit einem operativen Konzernergebnis (vor Steuern) zwischen 380 und 480 Millionen Euro. Den operativen ROCE sieht Aurubis bei 10 bis 14 Prozent.

February 06, 2024

