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WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
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PR Newswire
06.02.2024 | 08:06
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FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 06

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.

Date of Purchase

05 February 2024

Number of ordinary shares purchased

209,369

Weighted average price paid (p)

169.18

Highest price paid (p)

170.50

Lowest price paid (p)

167.90

Following the above purchase, FirstGroup holds 103,041,780 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 647,653,235. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 05 February 2024 is 647,653,235. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:


Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Brunswick PR:


Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959

Contacts at Liberum Capital Limited:


Nicholas How / John Fishley
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

Contacts at RBC Europe Limited:


James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue

Weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

XLON

169.19

115,584

BATE

169.15

35,913

CHIX

169.15

44,784

TRQX

169.27

13,088

Individual transactions:

Transaction Time

Volume

Price (GBp)

Platform

08:00:53

744

169.60

CHIX

08:00:53

20

169.60

CHIX

08:00:53

20

169.60

CHIX

08:00:53

400

169.60

CHIX

08:00:53

1206

169.90

BATE

08:00:59

1,261

169.70

TRQX

08:01:53

1,279

169.10

BATE

08:03:07

1,550

169.40

XLON

08:03:07

666

169.50

XLON

08:03:07

800

169.50

XLON

08:03:10

456

169.30

CHIX

08:03:10

800

169.30

CHIX

08:06:18

1396

169.70

XLON

08:08:16

580

170.10

XLON

08:08:16

800

170.10

XLON

08:09:16

1,089

169.80

XLON

08:09:16

800

169.80

XLON

08:12:50

539

169.50

XLON

08:12:50

292

169.50

XLON

08:12:50

1,249

169.50

XLON

08:13:50

1,339

169.70

XLON

08:13:53

28

169.60

CHIX

08:13:53

1,017

169.60

CHIX

08:21:50

1,385

169.40

XLON

08:35:10

271

169.90

TRQX

08:35:10

919

169.90

TRQX

08:35:10

50

169.90

TRQX

08:35:53

994

170.20

CHIX

08:35:53

158

170.20

CHIX

08:35:53

946

170.00

CHIX

08:35:53

197

170.00

CHIX

08:36:51

1,533

170.00

XLON

08:37:51

1,482

169.70

XLON

09:23:27

1142

169.50

XLON

09:23:27

511

169.50

XLON

09:23:27

1,755

169.50

XLON

09:33:19

1,193

169.60

TRQX

09:43:23

1377

169.30

XLON

09:46:46

166

169.80

BATE

09:46:46

400

169.80

BATE

09:46:46

400

169.80

BATE

09:46:46

158

169.80

BATE

09:46:59

1,156

170.00

CHIX

09:47:00

353

169.80

BATE

09:47:00

620

169.80

BATE

09:47:00

333

169.80

BATE

09:47:00

1,103

169.80

BATE

09:47:09

1,513

169.70

XLON

10:01:48

287

170.20

CHIX

10:01:48

862

170.20

CHIX

10:01:48

173

170.20

CHIX

10:01:48

1,014

170.20

CHIX

10:02:30

30

170.00

XLON

10:02:30

154

170.00

XLON

10:02:30

370

170.00

XLON

10:02:30

1,019

170.00

XLON

10:02:30

41

170.00

XLON

11:45:24

1130

170.20

XLON

11:45:24

208

170.20

XLON

11:45:24

158

170.20

BATE

11:45:24

841

170.30

BATE

11:45:24

135

170.30

BATE

11:50:26

11

170.40

XLON

11:50:26

12

170.40

XLON

11:50:26

400

170.40

XLON

11:50:26

400

170.40

XLON

11:50:49

546

170.40

XLON

12:10:24

1145

170.30

BATE

12:10:25

1600

170.40

XLON

12:10:25

1135

170.50

TRQX

12:10:25

58

170.50

TRQX

12:10:25

43

170.40

XLON

12:10:25

3

170.40

CHIX

12:10:25

1,200

170.40

CHIX

12:10:25

1,196

170.50

TRQX

12:10:31

678

170.30

BATE

12:10:31

400

170.30

BATE

12:12:11

21

170.20

XLON

12:13:08

582

170.20

XLON

12:13:08

400

170.20

XLON

12:13:08

400

170.20

XLON

12:26:50

559

170.30

BATE

12:26:50

437

170.30

BATE

12:26:50

219

170.30

BATE

12:32:16

15

170.10

XLON

12:32:18

452

170.10

XLON

12:32:18

539

170.10

XLON

12:32:18

477

170.10

XLON

12:32:18

46

170.10

XLON

12:45:22

13

170.00

XLON

12:45:22

13

170.00

XLON

12:47:02

6

170.00

XLON

12:47:02

238

170.00

XLON

12:47:02

1216

170.00

XLON

12:47:02

332

169.90

CHIX

12:47:12

8

169.90

CHIX

12:50:58

365

170.00

XLON

12:50:58

400

170.00

XLON

12:50:58

800

170.00

XLON

12:55:35

856

169.90

CHIX

12:55:35

1,200

169.90

BATE

12:55:35

295

169.90

CHIX

13:11:00

1

169.40

XLON

13:11:00

9

169.40

XLON

13:11:00

107

169.40

XLON

13:13:35

1512

169.40

XLON

13:15:25

328

169.40

BATE

13:15:25

400

169.40

BATE

13:15:25

400

169.40

BATE

13:30:27

2,068

169.30

XLON

13:41:26

601

169.10

CHIX

13:46:14

223

169.40

XLON

13:46:14

400

169.40

XLON

13:46:14

400

169.40

XLON

13:46:14

800

169.40

XLON

13:46:14

46

169.50

CHIX

13:46:14

1,200

169.50

CHIX

13:51:07

1,637

169.40

XLON

14:00:21

4

169.30

BATE

14:05:08

255

169.30

BATE

14:05:08

400

169.30

BATE

14:05:08

418

169.30

BATE

14:22:57

1,105

169.70

BATE

14:22:57

153

169.70

BATE

14:22:57

1,281

169.90

BATE

14:22:57

1,111

169.70

CHIX

14:22:57

1,926

169.70

CHIX

14:22:57

158

169.70

CHIX

14:22:57

400

169.60

XLON

14:22:57

400

169.60

XLON

14:22:57

800

169.60

XLON

14:22:57

2,400

169.60

XLON

14:22:57

159

169.60

XLON

14:22:57

397

169.60

XLON

14:22:57

148

169.60

XLON

14:22:58

1559

169.60

XLON

14:22:58

715

169.60

XLON

14:22:58

575

169.60

XLON

14:22:58

439

169.60

XLON

14:22:58

718

169.60

XLON

14:22:58

800

169.60

XLON

14:32:16

25

168.90

XLON

14:32:36

1355

168.90

XLON

14:47:44

88

169.30

BATE

14:47:44

134

169.30

BATE

14:47:44

585

169.30

BATE

14:47:44

3268

169.50

CHIX

14:47:44

3,281

169.50

CHIX

14:47:51

11

169.30

XLON

14:47:51

1

169.30

XLON

14:48:38

1,196

169.30

XLON

14:48:38

2,439

169.30

XLON

14:48:38

1,264

169.30

XLON

14:48:38

400

169.30

XLON

14:48:38

800

169.30

XLON

14:48:38

800

169.30

XLON

14:49:38

1,594

169.30

XLON

14:56:58

773

169.50

XLON

14:56:58

3,936

169.50

XLON

14:56:58

400

169.50

XLON

14:56:58

400

169.50

XLON

14:56:58

400

169.50

XLON

14:56:58

3,200

169.50

XLON

14:56:58

11

169.50

XLON

14:59:58

1,733

169.50

XLON

14:59:58

1,758

169.50

XLON

15:00:38

1241

169.40

TRQX

15:01:35

1,089

169.30

BATE

15:01:35

1109

169.30

BATE

15:02:47

1583

169.00

XLON

15:03:27

1,258

168.80

CHIX

15:12:47

1,479

168.60

XLON

15:25:18

1,233

168.40

BATE

15:25:18

1423

168.40

BATE

15:25:18

619

168.40

BATE

15:25:18

158

168.40

BATE

15:25:18

1,218

168.60

TRQX

15:25:18

863

168.40

BATE

15:25:18

400

168.40

BATE

15:25:18

1478

168.30

XLON

15:25:18

2,783

168.40

CHIX

15:25:18

800

168.40

CHIX

15:25:18

800

168.40

CHIX

15:25:18

400

168.40

CHIX

15:25:18

880

168.40

CHIX

15:25:18

400

168.40

CHIX

15:25:18

1,604

168.30

XLON

15:25:19

67

168.30

XLON

15:25:19

67

168.30

XLON

15:25:19

1,484

168.30

XLON

15:25:19

1,940

168.30

XLON

15:25:22

1147

168.50

CHIX

15:25:22

158

168.60

TRQX

15:25:22

884

168.60

TRQX

15:25:37

2,429

168.50

XLON

15:25:37

946

168.50

XLON

15:25:38

758

168.50

XLON

15:25:38

2006

168.50

XLON

15:25:38

1626

168.50

XLON

15:25:38

382

168.50

XLON

15:25:38

312

168.50

XLON

15:28:21

1,099

168.60

CHIX

15:29:09

635

168.60

CHIX

15:29:09

196

168.60

CHIX

15:29:09

817

168.60

CHIX

15:29:09

505

168.60

CHIX

15:29:09

482

168.60

CHIX

15:29:09

125

168.60

XLON

15:29:09

400

168.60

CHIX

15:29:09

164

168.60

XLON

15:29:09

400

168.60

CHIX

15:29:09

2,220

168.60

XLON

15:29:09

164

168.60

CHIX

15:29:09

204

168.60

XLON

15:30:09

1,454

168.50

XLON

15:33:46

800

168.80

CHIX

15:33:46

400

168.90

XLON

15:33:46

400

168.90

XLON

15:33:46

1319

168.90

XLON

15:33:46

800

168.90

XLON

15:33:46

1,166

169.10

BATE

15:33:46

949

169.00

XLON

15:33:46

1,922

169.00

XLON

15:33:46

159

169.00

XLON

15:33:47

387

168.80

CHIX

15:39:47

1,138

168.90

CHIX

15:43:46

158

168.60

TRQX

15:43:46

561

168.60

TRQX

15:43:46

400

168.60

TRQX

15:44:14

128

168.60

TRQX

15:44:14

965

168.60

XLON

15:44:14

515

168.60

XLON

15:44:46

424

168.90

BATE

15:44:46

424

168.90

BATE

15:44:46

286

168.90

BATE

15:51:06

25

168.40

CHIX

15:51:06

49

168.40

CHIX

15:59:30

212

168.40

CHIX

15:59:31

36

168.40

CHIX

16:02:27

54

168.40

CHIX

16:06:55

5

168.40

CHIX

16:06:55

973

168.40

CHIX

16:06:55

706

168.40

CHIX

16:06:56

67

168.40

CHIX

16:06:58

143

168.40

CHIX

16:07:56

51

168.40

CHIX

16:09:40

1,113

168.30

XLON

16:09:41

323

168.30

XLON

16:09:42

38

168.20

CHIX

16:09:52

1,183

168.30

BATE

16:09:56

260

168.20

CHIX

16:12:43

265

168.20

CHIX

16:13:17

493

168.20

CHIX

16:14:42

599

168.60

BATE

16:14:42

617

168.60

BATE

16:14:42

1,146

168.60

BATE

16:14:42

1,152

168.60

CHIX

16:14:42

1,090

168.60

BATE

16:14:43

442

168.30

XLON

16:15:10

2,462

168.30

XLON

16:15:10

2,028

168.30

XLON

16:15:10

283

168.30

XLON

16:15:10

344

168.30

XLON

16:15:10

170

168.30

XLON

16:15:10

1373

168.30

XLON

16:15:10

800

168.30

XLON

16:23:10

1,207

167.90

CHIX

16:23:20

862

167.90

XLON

16:23:26

665

167.90

XLON

16:28:20

1,109

168.10

BATE

16:28:20

2,257

168.20

TRQX

16:28:20

760

168.00

BATE

16:28:20

1,600

168.00

BATE

16:28:20

596

168.10

BATE

16:28:20

678

168.40

BATE

16:28:21

2054

168.00

XLON


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