FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 06
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.
Date of Purchase
05 February 2024
Number of ordinary shares purchased
209,369
Weighted average price paid (p)
169.18
Highest price paid (p)
170.50
Lowest price paid (p)
167.90
Following the above purchase, FirstGroup holds 103,041,780 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 647,653,235. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 05 February 2024 is 647,653,235. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup:
Contacts at Brunswick PR:
Contacts at Liberum Capital Limited:
Contacts at RBC Europe Limited:
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Liberum Capital Limited
Intermediary Code: RINFGB21XXX
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue
Weighted average price (pence per share)
Aggregated volume
XLON
169.19
115,584
BATE
169.15
35,913
CHIX
169.15
44,784
TRQX
169.27
13,088
Individual transactions:
Transaction Time
Volume
Price (GBp)
Platform
08:00:53
744
169.60
CHIX
08:00:53
20
169.60
CHIX
08:00:53
20
169.60
CHIX
08:00:53
400
169.60
CHIX
08:00:53
1206
169.90
BATE
08:00:59
1,261
169.70
TRQX
08:01:53
1,279
169.10
BATE
08:03:07
1,550
169.40
XLON
08:03:07
666
169.50
XLON
08:03:07
800
169.50
XLON
08:03:10
456
169.30
CHIX
08:03:10
800
169.30
CHIX
08:06:18
1396
169.70
XLON
08:08:16
580
170.10
XLON
08:08:16
800
170.10
XLON
08:09:16
1,089
169.80
XLON
08:09:16
800
169.80
XLON
08:12:50
539
169.50
XLON
08:12:50
292
169.50
XLON
08:12:50
1,249
169.50
XLON
08:13:50
1,339
169.70
XLON
08:13:53
28
169.60
CHIX
08:13:53
1,017
169.60
CHIX
08:21:50
1,385
169.40
XLON
08:35:10
271
169.90
TRQX
08:35:10
919
169.90
TRQX
08:35:10
50
169.90
TRQX
08:35:53
994
170.20
CHIX
08:35:53
158
170.20
CHIX
08:35:53
946
170.00
CHIX
08:35:53
197
170.00
CHIX
08:36:51
1,533
170.00
XLON
08:37:51
1,482
169.70
XLON
09:23:27
1142
169.50
XLON
09:23:27
511
169.50
XLON
09:23:27
1,755
169.50
XLON
09:33:19
1,193
169.60
TRQX
09:43:23
1377
169.30
XLON
09:46:46
166
169.80
BATE
09:46:46
400
169.80
BATE
09:46:46
400
169.80
BATE
09:46:46
158
169.80
BATE
09:46:59
1,156
170.00
CHIX
09:47:00
353
169.80
BATE
09:47:00
620
169.80
BATE
09:47:00
333
169.80
BATE
09:47:00
1,103
169.80
BATE
09:47:09
1,513
169.70
XLON
10:01:48
287
170.20
CHIX
10:01:48
862
170.20
CHIX
10:01:48
173
170.20
CHIX
10:01:48
1,014
170.20
CHIX
10:02:30
30
170.00
XLON
10:02:30
154
170.00
XLON
10:02:30
370
170.00
XLON
10:02:30
1,019
170.00
XLON
10:02:30
41
170.00
XLON
11:45:24
1130
170.20
XLON
11:45:24
208
170.20
XLON
11:45:24
158
170.20
BATE
11:45:24
841
170.30
BATE
11:45:24
135
170.30
BATE
11:50:26
11
170.40
XLON
11:50:26
12
170.40
XLON
11:50:26
400
170.40
XLON
11:50:26
400
170.40
XLON
11:50:49
546
170.40
XLON
12:10:24
1145
170.30
BATE
12:10:25
1600
170.40
XLON
12:10:25
1135
170.50
TRQX
12:10:25
58
170.50
TRQX
12:10:25
43
170.40
XLON
12:10:25
3
170.40
CHIX
12:10:25
1,200
170.40
CHIX
12:10:25
1,196
170.50
TRQX
12:10:31
678
170.30
BATE
12:10:31
400
170.30
BATE
12:12:11
21
170.20
XLON
12:13:08
582
170.20
XLON
12:13:08
400
170.20
XLON
12:13:08
400
170.20
XLON
12:26:50
559
170.30
BATE
12:26:50
437
170.30
BATE
12:26:50
219
170.30
BATE
12:32:16
15
170.10
XLON
12:32:18
452
170.10
XLON
12:32:18
539
170.10
XLON
12:32:18
477
170.10
XLON
12:32:18
46
170.10
XLON
12:45:22
13
170.00
XLON
12:45:22
13
170.00
XLON
12:47:02
6
170.00
XLON
12:47:02
238
170.00
XLON
12:47:02
1216
170.00
XLON
12:47:02
332
169.90
CHIX
12:47:12
8
169.90
CHIX
12:50:58
365
170.00
XLON
12:50:58
400
170.00
XLON
12:50:58
800
170.00
XLON
12:55:35
856
169.90
CHIX
12:55:35
1,200
169.90
BATE
12:55:35
295
169.90
CHIX
13:11:00
1
169.40
XLON
13:11:00
9
169.40
XLON
13:11:00
107
169.40
XLON
13:13:35
1512
169.40
XLON
13:15:25
328
169.40
BATE
13:15:25
400
169.40
BATE
13:15:25
400
169.40
BATE
13:30:27
2,068
169.30
XLON
13:41:26
601
169.10
CHIX
13:46:14
223
169.40
XLON
13:46:14
400
169.40
XLON
13:46:14
400
169.40
XLON
13:46:14
800
169.40
XLON
13:46:14
46
169.50
CHIX
13:46:14
1,200
169.50
CHIX
13:51:07
1,637
169.40
XLON
14:00:21
4
169.30
BATE
14:05:08
255
169.30
BATE
14:05:08
400
169.30
BATE
14:05:08
418
169.30
BATE
14:22:57
1,105
169.70
BATE
14:22:57
153
169.70
BATE
14:22:57
1,281
169.90
BATE
14:22:57
1,111
169.70
CHIX
14:22:57
1,926
169.70
CHIX
14:22:57
158
169.70
CHIX
14:22:57
400
169.60
XLON
14:22:57
400
169.60
XLON
14:22:57
800
169.60
XLON
14:22:57
2,400
169.60
XLON
14:22:57
159
169.60
XLON
14:22:57
397
169.60
XLON
14:22:57
148
169.60
XLON
14:22:58
1559
169.60
XLON
14:22:58
715
169.60
XLON
14:22:58
575
169.60
XLON
14:22:58
439
169.60
XLON
14:22:58
718
169.60
XLON
14:22:58
800
169.60
XLON
14:32:16
25
168.90
XLON
14:32:36
1355
168.90
XLON
14:47:44
88
169.30
BATE
14:47:44
134
169.30
BATE
14:47:44
585
169.30
BATE
14:47:44
3268
169.50
CHIX
14:47:44
3,281
169.50
CHIX
14:47:51
11
169.30
XLON
14:47:51
1
169.30
XLON
14:48:38
1,196
169.30
XLON
14:48:38
2,439
169.30
XLON
14:48:38
1,264
169.30
XLON
14:48:38
400
169.30
XLON
14:48:38
800
169.30
XLON
14:48:38
800
169.30
XLON
14:49:38
1,594
169.30
XLON
14:56:58
773
169.50
XLON
14:56:58
3,936
169.50
XLON
14:56:58
400
169.50
XLON
14:56:58
400
169.50
XLON
14:56:58
400
169.50
XLON
14:56:58
3,200
169.50
XLON
14:56:58
11
169.50
XLON
14:59:58
1,733
169.50
XLON
14:59:58
1,758
169.50
XLON
15:00:38
1241
169.40
TRQX
15:01:35
1,089
169.30
BATE
15:01:35
1109
169.30
BATE
15:02:47
1583
169.00
XLON
15:03:27
1,258
168.80
CHIX
15:12:47
1,479
168.60
XLON
15:25:18
1,233
168.40
BATE
15:25:18
1423
168.40
BATE
15:25:18
619
168.40
BATE
15:25:18
158
168.40
BATE
15:25:18
1,218
168.60
TRQX
15:25:18
863
168.40
BATE
15:25:18
400
168.40
BATE
15:25:18
1478
168.30
XLON
15:25:18
2,783
168.40
CHIX
15:25:18
800
168.40
CHIX
15:25:18
800
168.40
CHIX
15:25:18
400
168.40
CHIX
15:25:18
880
168.40
CHIX
15:25:18
400
168.40
CHIX
15:25:18
1,604
168.30
XLON
15:25:19
67
168.30
XLON
15:25:19
67
168.30
XLON
15:25:19
1,484
168.30
XLON
15:25:19
1,940
168.30
XLON
15:25:22
1147
168.50
CHIX
15:25:22
158
168.60
TRQX
15:25:22
884
168.60
TRQX
15:25:37
2,429
168.50
XLON
15:25:37
946
168.50
XLON
15:25:38
758
168.50
XLON
15:25:38
2006
168.50
XLON
15:25:38
1626
168.50
XLON
15:25:38
382
168.50
XLON
15:25:38
312
168.50
XLON
15:28:21
1,099
168.60
CHIX
15:29:09
635
168.60
CHIX
15:29:09
196
168.60
CHIX
15:29:09
817
168.60
CHIX
15:29:09
505
168.60
CHIX
15:29:09
482
168.60
CHIX
15:29:09
125
168.60
XLON
15:29:09
400
168.60
CHIX
15:29:09
164
168.60
XLON
15:29:09
400
168.60
CHIX
15:29:09
2,220
168.60
XLON
15:29:09
164
168.60
CHIX
15:29:09
204
168.60
XLON
15:30:09
1,454
168.50
XLON
15:33:46
800
168.80
CHIX
15:33:46
400
168.90
XLON
15:33:46
400
168.90
XLON
15:33:46
1319
168.90
XLON
15:33:46
800
168.90
XLON
15:33:46
1,166
169.10
BATE
15:33:46
949
169.00
XLON
15:33:46
1,922
169.00
XLON
15:33:46
159
169.00
XLON
15:33:47
387
168.80
CHIX
15:39:47
1,138
168.90
CHIX
15:43:46
158
168.60
TRQX
15:43:46
561
168.60
TRQX
15:43:46
400
168.60
TRQX
15:44:14
128
168.60
TRQX
15:44:14
965
168.60
XLON
15:44:14
515
168.60
XLON
15:44:46
424
168.90
BATE
15:44:46
424
168.90
BATE
15:44:46
286
168.90
BATE
15:51:06
25
168.40
CHIX
15:51:06
49
168.40
CHIX
15:59:30
212
168.40
CHIX
15:59:31
36
168.40
CHIX
16:02:27
54
168.40
CHIX
16:06:55
5
168.40
CHIX
16:06:55
973
168.40
CHIX
16:06:55
706
168.40
CHIX
16:06:56
67
168.40
CHIX
16:06:58
143
168.40
CHIX
16:07:56
51
168.40
CHIX
16:09:40
1,113
168.30
XLON
16:09:41
323
168.30
XLON
16:09:42
38
168.20
CHIX
16:09:52
1,183
168.30
BATE
16:09:56
260
168.20
CHIX
16:12:43
265
168.20
CHIX
16:13:17
493
168.20
CHIX
16:14:42
599
168.60
BATE
16:14:42
617
168.60
BATE
16:14:42
1,146
168.60
BATE
16:14:42
1,152
168.60
CHIX
16:14:42
1,090
168.60
BATE
16:14:43
442
168.30
XLON
16:15:10
2,462
168.30
XLON
16:15:10
2,028
168.30
XLON
16:15:10
283
168.30
XLON
16:15:10
344
168.30
XLON
16:15:10
170
168.30
XLON
16:15:10
1373
168.30
XLON
16:15:10
800
168.30
XLON
16:23:10
1,207
167.90
CHIX
16:23:20
862
167.90
XLON
16:23:26
665
167.90
XLON
16:28:20
1,109
168.10
BATE
16:28:20
2,257
168.20
TRQX
16:28:20
760
168.00
BATE
16:28:20
1,600
168.00
BATE
16:28:20
596
168.10
BATE
16:28:20
678
168.40
BATE
16:28:21
2054
168.00
XLON