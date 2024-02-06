Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 06
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|3.8396 USD
|IE00BLRPQH01
|05 February 2054
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|7.3655 USD
|IE00BJXRZJ40
|05 February 2054
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3.5895 USD
|IE00BLRPRQ96
|05 February 2054
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.3498 USD
|IE00BLRPRR08
|05 February 2054
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|5.1558 USD
|IE000RMSPY39
|05 February 2054
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|4.4697 USD
|IE000PY7F8J9
|05 February 2054
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|4.9316 USD
|IE000QUCVEN9
|05 February 2054