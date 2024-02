© Foto: insta_photos / stock.adobe.com



Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, welche versteckten Risiken die beliebten Standard-ETFs bergen, wie die Gewichtung von ETFs Ihr Anlageportfolio verzerren kann, und was das für die Anlagestrategie bedeutet."Nicht alle Eier in einen Korb legen!" Diese alte Börsenweisheit findet besonders bei ETF-Anlegern Anklang, die in breit gefächerte Indizes investieren. Doch, was Indexfonds-Fans vielleicht oft nicht auf dem Schirm haben: ETFs basieren beinahe alle auf dem Prinzip der Marktkapitalisierung. Das heißt, Indizes wie der deutsche Leitindex DAX, der US-amerikanische S&P 500 oder der MSCI World gewichten ihre enthaltenen Werte in der Regel nach dem jeweiligen Börsenwert. Deshalb wiegt etwa …