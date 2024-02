The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2024



ISIN Name

XS1980044728 TORON.DOM.BK 19/24 MTN

XS1919899960 EUROFIMA 18/24 MTN

DE000NLB8J70 NORDLB GELDM.FRN 02/16

USH7220NAJ93 UBS AG 21/24 REGS

US037833CG39 APPLE 17/24

DE000DK04J91 DEKA DL FESTZINS 22/24

US302154DE62 EX.IMP.BK.K. 21/24

USH7220NAK66 UBS AG 21/24 FLR REGS

HK0000685427 HK MRTG.CRP. 21/24 MTN

DE000HLB7BW2 LB.HESS.THR.CARRARA02A/23

