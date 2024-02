The following instruments on XETRA do have their first trading 06.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.02.2024



Anleihen



1 AU3SG0002926 New South Wales Treasury Corp.

2 NL0015001XZ6 Niederlande, Königreich der

3 US91282CJZ59 United States of America

4 US91282CKA89 United States of America

5 US05890PAC05 Banco de Credito e Inversiones [BCI]

6 US912810TX63 United States of America

