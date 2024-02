EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Zwischenbericht

Für mehr Transparenz: Smartbroker-Gruppe präsentiert ab sofort operative Kennzahlen auf Monatsbasis



06.02.2024 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlicht werden jeweils Daten aus beiden Geschäftsbereichen

Die reinen Zahlen werden bei Bedarf durch eine Erläuterung des Vorstands ergänzt

Das Reporting erscheint bis zur Monatsmitte des Folgemonats auf der Holding-Webseite

Berlin, 6. Februar 2024 Die Smartbroker-Gruppe veröffentlicht ab sofort jeden Monat operative Kennzahlen für ihre beiden Geschäftsbereiche Transaktion [1] und Media [2] . Bereits seit zwei Jahren weist die Gesellschaft die Ergebnisse aus diesen Segmenten in ihrer Finanzberichterstattung getrennt aus. Mit der neuen Maßnahme will das Unternehmen für weitere Transparenz sorgen und ihren Dialog mit dem Kapitalmarkt im Monatsrhythmus verstetigen. Die Angaben werden künftig regelmäßig bis zur Mitte des Folgemonats auf der Webseite der Smartbroker Holding AG präsentiert und bei Bedarf durch ein kurzes Reporting der Geschäftsführung ergänzt. Den Anfang macht der Monat Januar. Geschäftsbereich Transaktion - Januar 2024 Kundenzahl: 175.000 [3]

Verwaltetes Kundenvermögen ("Assets under Custody"): EUR 8,9 Mrd.

Durchschnittliches verwaltetes Vermögen je Kunde: EUR 51.000

Anzahl Order: 0,36 Mio.

Durchschnittliche Anzahl Order je Kunde, annualisiert: 25 Geschäftsbereich Media - Januar 2024 Seitenaufrufe ("Page Impressions"): 227 Mio.

Individuelle Nutzer ("Unique Users"): 3,8 Mio.

Link zur monatlichen Übersicht https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/3400/monatliche-kpis.html

Weitere Erläuterungen Andre Kolbinger (CEO) und Roland Nicklaus (CFO) werden das erste monatliche Reporting sowie die operative Unternehmensentwicklung seit dem Umzug der Smartbroker-Bestandskunden auf SMARTBROKER+ im Rahmen des für den 22. Februar 2024 terminierten Earnings Calls weiter erläutern. Die virtuelle Veranstaltung ist öffentlich zugänglich. Um an ihr teilzunehmen, bitten wir Interessenten um eine formlose Anmeldung unter folgendem Link: https://montegaconnect.de/event/b4wqpsde6f2atudb1scl90c79ohafhfd Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ - einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Portfolio im Bereich Transaktion umfasst außerdem den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. [1] Dazu gehören die Marken SMARTBROKER+ und Smartbroker 1.0. sowie der Bereich Vermittlung (FondsDISCOUNT.de und die Brokerage-Kunden der ehemaligen Volkswagen Bank). [2] Darunter fallen die vier Finanzportale wallstreet-online.de, finanznachrichten.de, ariva.de und boersennews.de sowie die Vermarktung weiterer mit diesen Marken in Zusammenhang stehenden digitalen Medienangeboten sowie Börsenbriefe und Magazine. [3] Ohne die im Laufe des ersten Halbjahres 2024 zu kündigenden Smartbroker 1.0-Leerdepots.



