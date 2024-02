Zürich - Die UBS hat im vierten Quartal 2023 die Zahl ihrer Beschäftigten weiter deutlich verringert. Einschliesslich externer Beschäftigter ging die Zahl der Angestellten im Vergleich zum Stand am Ende des dritten Quartals weltweit um 4336 Personen auf 138'462 Personen zurück, wie dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Grossbank zu entnehmen ist. Die Zahl der internen Angestellten verringerte sich dabei in den drei Berichtsmonaten um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...