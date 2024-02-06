BERENBERG HEBT ZIEL FüR CONTINENTAL AG AUF 86 (83) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT MORPHOSYS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 68 (15) EURHSBC SENKT METRO AG AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 5,50 (7,00) EURSTIFEL SENKT RWE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (48) EUR BERENBERG SENKT ZIEL FüR NORDEA AUF 150 (160) SEK - 'BUY'BERENBERG STARTET GEORG FISCHER AG MIT 'BUY' - ZIEL 72 CHFBERENBERG STARTET STHREE MIT 'BUY' - ZIEL 550 PENCEBERNSTEIN HEBT ZIEL FüR FERRARI AUF 340 (310) EUR - 'MARKET-PERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR AB INBEV AUF 59 (60) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR BNP PARIBAS AUF 74,7 (74,8) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR ENEL AUF 8,7 (8,8) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FüR IBERDROLA AUF 13,0 (13,5) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 23 (31) EURHSBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...