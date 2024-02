HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahr 2024 dürften sich die Margen in der Automotive-Sparte verbessern, trotz der Inflation und des Drucks auf die Volumina, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den Jahreszahlen des Dax-Konzerns. Das Reifengeschäft sollte 2024 stabil laufen./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005439004