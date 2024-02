DJ EUREX/Renten-Futures deuten auf Ende vom Abwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Als starkes Zeichen werten Händler die wenig veränderte Eröffnung der deutschen Renten-Futures am Dienstag. Nach den Aussagen von Fed-Mitglied Neel Kashkari am Vorabend hätte sich auch weiter ein globaler Renditeanstieg zeigen können. Er sagte, es bestehe keine Notwendigkeit zu schnellen Zinssenkungen. "Stattdessen sieht es nach einem Bruch des einwöchigen Abwärtstrends aus", so ein Händler. Die europäischen Renten-Futures wie Bonos, Gilts oder BTPs seien seit Anfang Februar gefallen und zeigten nun erste Anzeichen einer Bodenbildung.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 8 Ticks auf 134,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,38 Prozent und das Tagestief bei 134,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 134,12 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 117,53 Prozent.

