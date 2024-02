Köln (ots) -- Der UWP-Fonds etablierte moderne Altersvorsorge mit Renditechancen und Garantien zum Rentenbeginn in Deutschland- 4,8 % p.a. seit Auflegung: Langfristig stabile Performance trotz diverser Markt-HerausforderungenDer Unitised-With-Profits (UWP)-Fonds in den GENERATION-Rentenversicherungen von Canada Life feiert zwanzigsten Geburtstag. Bereits seit 2004 nutzen Kunden des Lebensversicherers den Mischfonds für die renditeorientierte Altersvorsorge mit Garantien zum Rentenbeginn. Das darin gemanagte Vermögen beläuft sich mittlerweile auf 5,86 Milliarden Euro. Ziel bei der Einführung war, Kunden langfristig eine gute und stabile Wertentwicklung für den Aufbau ihrer Altersvorsorge zu ermöglichen und sie gleichzeitig gegen volatile Märkte abzusichern.Mischfonds-Vergleichsindex: UWP hat die Nase vornDieses Ziel wurde erreicht: Seit Auflegung am 31.01.2004 erzielte der UWP-Fonds eine Performance von 4,8 % p.a. Der aktiv gemanagte Mischfonds investiert zurzeit zu rund 50 % in Sachwerte wie weltweite Aktien, Immobilien, private Equity und Infrastruktur. Hinzu kommen festverzinsliche Wertpapiere.Zusätzlich zur renditeorientierten Anlage-Strategie erhalten UWP-Kunden in ihrer Rentenversicherung auch eine Garantie, die ihr Guthaben zum Rentenbeginn vor Schwankungen schützt. Diese stellt Canada durch ein Glättungsverfahren mit jährlich deklarierten Wertzuwächsen bereit.Um langfristig gute Ergebnisse für die Altersvorsorge der Canada Life-Kunden zu erzielen, setzt die betreuende Fondsgesellschaft Setanta beim UWP-Fonds auf Value Investing. Dabei investiert Setanta in Qualitätsunternehmen, die gegenüber ihrer Vergleichsgruppe unterbewertet sind und einen wettbewerbsfähigen Vorteil und ein nachhaltiges Geschäftsmodell innerhalb ihrer Branche aufweisen."Ich denke, es gibt mehrere Gründe für die starken Renditen des Fonds über die Jahre und die verschiedenen Marktzyklen hinweg: Unsere langfristige Perspektive, unsere Geduld bei der Allokation und unser ständiges Bestreben, zu attraktiven Bewertungen in breit gestreute Anlageklassen zu investieren", erklärt Dave Ryan, der als Head of Multi-Asset Funds bei Setanta für Mischfonds wie UWP verantwortlich ist."Egal, ob Niedrigzins oder Ukraine-Krieg - UWP funktioniert!"Dr. Igor Radovic, Vorstand bei Canada Life, zieht ein positives Fazit zum 20-jährigen Geburtstag des UWP-Fonds: "Egal, ob Finanzkrise, Niedrigzins, Pandemie oder Ukraine-Krieg - UWP funktioniert, denn unser Anlagekonzept hat sich langfristig als tragfähig für eine Altersvorsorge mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis erwiesen. Und mit unseren Garantien zum Rentenbeginnkönnen unsere Kunden jederzeit ruhig schlafen. Ich denke, das hat vielen den Einstieg in die renditeorientierte Altersvorsorge erleichtert. Vor 20 Jahren war der UWP-Fonds noch ein Exot in der deutschen Altersvorsorge-Landschaft. Jetzt sind wir ein moderner Klassiker!"Über Canada LifeCanada Life ist der älteste Lebensversicherer Kanadas. Das Unternehmen wurde 1847 in Hamilton, Ontario, gegründet. Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc, dem größten Lebensversicherungskonzern Kanadas nach Prämieneinnahmen. Weltweit betreut dieser zusammen mit den Tochtergesellschaften über 38 Mio. Kunden. Seit 2020 treten alle kanadischen Versicherer unter dem Dach der Great-West-Gruppe unter dem Namen Canada Life auf.Im Jahr 2000 betrat Canada Life den deutschen Versicherungsmarkt. 2021 überschritt das Unternehmen hierzulande die Milliardengrenze bei den Beitragseinnahmen. Schwerpunkt sind fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment setzen. Mit dem Unitised-with-Profits-Prinzip platzierte Canada Life eine Innovation in der deutschen Altersvorsorge-Landschaft, die endfällige Garantie und Renditechancen verbindet. Mittlerweile zählt Canada Life im Neugeschäft zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im deutschen Maklermarkt. Auch bei der Absicherung der Arbeitskraft brachte Canada Life eine Neuerung ein: Grundfähigkeitstarife sichern wichtige Alltagsfähigkeiten. Darüber hinaus machte das Unternehmen auch die Absicherung schwerer Krankheiten (Dread-Disease-Versicherung) hierzulande zum Risikoschutz-Thema. Seit 2014 ergänzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Risikolebentarif das Produktportfolio.Über SetantaSetanta gehört wie Canada Life zur kanadischen Great-West Lifeco-Gruppe und ist die Hauptkapitalanlagegesellschaft der Canada Life. Von ihrem Sitz in Dublin aus betreut sie Kunden in Deutschland, Irland und Kanada und verwaltet Vermögen für die Gesellschaften der Great-West Lifeco Gruppe und andere institutionelle Anleger. Die Fondsgesellschaft wurde bereits acht Mal als "Equities Manager of the Year" mit dem Irish Pension Award ausgezeichnet. Setanta berücksichtigt ihre Leitlinie für verantwortungsbewusstes Investieren (Responsible Investment Policy).Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcJulia ZogelExpertin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221 - 36 7 56 - 415Telefax: 0221 - 36 7 56 - 515E-Mail: julia.zogel@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/5707856