In einem Schritt zur Stärkung der Aktienmärkte hat China eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die zu einem deutlichen Kursanstieg geführt haben. Der Hang Seng Index legte um vier Prozent zu, die Alibaba-Aktie stieg sogar um fast acht Prozent. Der chinesische Staat will Anteile an Fonds erhöhen und Handelsbeschränkungen für bestimmte Investoren erweitern. Die Wertpapieraufsicht kündigte zudem ein härteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...