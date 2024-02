© Foto: picture alliance / dpa-tmn | Zacharie Scheurer



Palantir hat am Montagabend aufgrund der starken Nachfrage nach seinen KI-Angeboten sein "erstes profitables Jahr" gemeldet. Die Aktien zünden nachbörslich den Turbo.Der Umsatz des Unternehmens stieg um 20 Prozent auf 608,4 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich und lag damit über der Prognose von Capital IQ, die bei 602,8 Millionen US-Dollar lag. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erhöhte sich in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 0,08 US-Dollar von 0,04 US-Dollar im Vorjahreszeitraum, was den Erwartungen der Wall Street entsprach. Palantir meldete für 2023 einen Rekordgewinn von 209,8 Millionen US-Dollar, was laut CEO Alex Karp das erste profitable Jahr seit der Gründung des …