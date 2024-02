Viele Anleger waren gespannt, wie sich Toyota unter dem neuen Vorstand Koji Sato entwickeln würde. Seit seinem Amtsantritt im April 2023 jedenfalls hat die Aktie 55 Prozent zugelegt. Was die Zahlen angeht, so hat Toyota mit den Daten zum dritten Quartal erneut geliefert. Die Aktie macht einen gewaltigen Satz nach oben.Toyotas Betriebsgewinn für die drei Monate bis zum 31. Dezember belief sich auf 1,68 Billionen Yen. Plus 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen wurden deutlich ...

