NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram vor Zahlen für das vierte Quartal und nach einer Kapitalerhöhung von 10,50 auf 2,75 Franken angepasst, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Mit der Kapitalerhöhung seien die finanziellen Risiken gesunken, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für mehr Investorenoptimismus brauche es nun aber Anzeichen einer positiveren Gewinndynamik des Halbleiterunternehmens./mis/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 00:15 / GMT

AT0000A18XM4