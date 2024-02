London (ots/PRNewswire) -Die Investition wird die globale Expansion von Evrotrust vorantreiben und die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der digitalen Identitätsüberprüfung unterstreichen.6. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Evrotrust, Europas vertrauenswürdiger Anbieter für digitale Transformation, hat eine bedeutende Investition in Höhe von 3,3 Millionen Euro von bestehenden Kunden und dem Private-Equity-Fonds Silverline Capital erhalten. Dies geschieht nur wenige Monate, nachdem Evrotrust von der Europäischen Kommission als notifiziertes eID-System anerkannt wurde. Die Finanzierung stärkt Evrotrusts Position als wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für digitale Identitäten.Die Dienste des Unternehmens werden von über 1,3 Millionen Nutzern aus 58 Ländern und 150 Unternehmen aus 11 Ländern genutzt, darunter 15 der führenden europäischen Bankinstitute. Die Mittel werden zur Unterstützung der internationalen Expansion von Evrotrust und zur Förderung der Entwicklung eines neuartigen Produkts - einer digitalen Identitätsbörse für Bürger in aller Welt - eingesetzt. In dieser Wallet werden persönliche Dokumente wie Personalausweise, Bildungsabschlüsse und Führerscheine gespeichert, wobei ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz für die Nutzer gewährleistet und gleichzeitig die Interoperabilität mit verschiedenen digitalen Infrastrukturen der EU und der USA gefördert wird.Konstantin Bezuhanov, Geschäftsführer von Evrotrust, teilte mit: "Die Investition ist ein Vertrauensbeweis von denjenigen, die die Plattform genutzt und deren Wert erfahren haben. Sie wird auch unsere internationalen Entwicklungspläne vorantreiben und uns helfen, neue Märkte zu erschließen. Evrotrust löst ein Problem, das über den Technologiesektor hinausgeht, denn wir definieren die Nutzung von digitalen und Offline-Identitäten neu und stimmen sie auf die dynamischen Bedürfnisse der modernen Wirtschaft ab."Die Unterstützung von Silverline wird ein beschleunigtes Wachstum des Unternehmens ermöglichen. Sie kommt zu einer Zeit, in der sich die digitale Identitätslandschaft drastisch verändern wird, insbesondere durch die bevorstehende eIDAS 2.0-Verordnung, die eine große Chance für Unternehmen darstellt. Evrotrust wird auch sein Team vergrößern und hochkarätige Führungskräfte in ganz Europa einstellen, um seine Innovationsziele zu unterstützen.Informationen zu EvrotrustEvrotrust ist ein Anbieter von Identitätsüberprüfungen mit dem Ziel, Unternehmen und Behörden bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse und der Entwicklung nachhaltiger digitaler Kanäle zu unterstützen. Die Evrotrust-Plattform bietet eine End-to-End-Lösung für die wiederverwendbare elektronische Identifizierung und Unterzeichnung mit qualifizierten Zertifikaten, die es den Nutzern ermöglichen, nur mit ihrem Smartphone aus der Ferne an der Wirtschaft teilzunehmen.www.evrotrust.comInformationen zu Silverline CapitalSilverline Capital ist ein Private-Equity-Fonds, der Mezzanine- und Eigenkapitalfinanzierungslösungen für herausragende Unternehmen mit einer starken und nachhaltigen Wettbewerbsposition anbietet, die das Potenzial haben, Branchenführer in ihren Segmenten zu werden.www.silverlinecapital.net (https://silverlinecapital.net/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081253/4045099/evrotrust_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/evrotrust-die-fuhrende-plattform-zur-identitatsuberprufung-in-der-eu-erhalt-3-3-millionen-euro-an-neuen-mitteln-302054243.htmlPressekontakt:Miglena Panayotova,miglena.panayotova@evrotrust.com,+359897893878Original-Content von: Evrotrust Technologies AD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173439/5707889